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Economie

România importă tot mai mult, iar deficitul comercial se adâncește: Gaura din balanța comercială a depășit 25,5 miliarde de euro

a Scris de alice draghici
România importă tot mai mult, iar deficitul comercial se adâncește: Gaura din balanța comercială a depășit 25,5 miliarde de euro
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Deficitul comercial al României a ajuns la 25,537 miliarde de euro în primele nouă luni din 2026, în creștere cu 3,6% față de aceeași perioadă din 2025.

Sursa: Stiri Pe Surse

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