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Economie

România, în fața unui an 2027 dificil. Cezar Drăgoescu: Totul se joacă pe proiectul de buget. Cât costă promisiunile privind pensiile

l Scris de loredana iriciuc
România, în fața unui an 2027 dificil. Cezar Drăgoescu: Totul se joacă pe proiectul de buget. Cât costă promisiunile privind pensiile
Aosom
Avertisment dur de la USR: bugetul pe 2027 riscă să arunce România în criză. Cezar Drăgoescu explică de ce promisiunile PSD cer 2 miliarde de euro doar pentru pensii.

Sursa: Dcnews

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