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Economie

România, în pericol să piardă miliarde de euro din PNRR: Luca Niculescu rupe tăcerea și anunță ce face Guvernul pentru a salva banii

f Scris de florin pușcaș
România, în pericol să piardă miliarde de euro din PNRR: Luca Niculescu rupe tăcerea și anunță ce face Guvernul pentru a salva banii
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Premierul Luca Niculescu a declarat că Guvernul încearcă să recupereze cât mai mult din fondurile europene aflate în pericol, după ce ministrul Mihai Ghigiu a avertizat că România riscă suspendarea a 3,4 miliarde de euro din PNRR

Sursa: Stiri Pe Surse

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