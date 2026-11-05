România, în pericol să piardă miliarde de euro din PNRR: Luca Niculescu rupe tăcerea și anunță ce face Guvernul pentru a salva banii

Premierul Luca Niculescu a declarat că Guvernul încearcă să recupereze cât mai mult din fondurile europene aflate în pericol, după ce ministrul Mihai Ghigiu a avertizat că România riscă suspendarea a 3,4 miliarde de euro din PNRR

Sursa: Stiri Pe Surse Citește mai departe la sursa originală ↗