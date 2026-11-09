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Economie

România, în top 5 țări europene la înmagazinarea gazelor naturale. Ministrul Energiei anunță pregătirile pentru iarnă

v Scris de vlad dobrea
România, în top 5 țări europene la înmagazinarea gazelor naturale. Ministrul Energiei anunță pregătirile pentru iarnă
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Prioritatea zero a Ministerului Energiei este trecerea cu bine a acestei ierni şi cel mai bine stăm în ceea ce priveşte stocarea gazelor naturale, fiind în top cinci ţări europene ca nivel de înmagazinare, a declarat, luni, Dumitru Chisăliță.

Sursa: Stirile Pro.tv

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