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Economie

România intră în iarnă cu gaze suficiente, dar cu probleme la producția de electricitate. Ce riscuri aduce sezonul rece

a Scris de afrodita cicovschi
România intră în iarnă cu gaze suficiente, dar cu probleme la producția de electricitate. Ce riscuri aduce sezonul rece
Aosom
Stocurile de gaze sunt un punct forte la intrarea în sezonul rece, însă producția de electricitate rămâne sub presiunea secetei și a indisponibilității unor capacități. Investițiile întârziate și lipsa specialiștilor completează lista problemelor din energie.

Sursa: Adevarul

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