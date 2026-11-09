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Economie

România își recapătă coroana pe piața europeană a oleaginoaselor: Producția de semințe de floarea-soarelui explodează cu 39%

l Scris de liana ganea
România își recapătă coroana pe piața europeană a oleaginoaselor: Producția de semințe de floarea-soarelui explodează cu 39%
Aosom
Producția de floarea-soarelui din Uniunea Europeană este estimată la 9,6 milioane de tone în 2026, cu 13% peste nivelul anului trecut, potrivit prognozelor Comisiei Europene

Sursa: Stiri Pe Surse

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