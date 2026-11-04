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Economie

România își redesenează harta energetică: Trei perimetre offshore în Marea Neagră, investiții de 12 miliarde de lei și o miză majoră la Bruxelles

a Scris de alexandra cruceru, redactor
România își redesenează harta energetică: Trei perimetre offshore în Marea Neagră, investiții de 12 miliarde de lei și o miză majoră la Bruxelles
Aosom
România pregătește trei perimetre pentru producția de energie offshore în Marea Neagră. Investiții de peste 12 miliarde de lei în rețeaua electrică.

Sursa: Stiri Pe Surse

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