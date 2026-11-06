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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

România plătește scump lipsa de credibilitate! Avertismentul unui economist: dobânzile înghit miliarde, iar banii din PNRR sunt în pericol

b Scris de balananda
România plătește scump lipsa de credibilitate! Avertismentul unui economist: dobânzile înghit miliarde, iar banii din PNRR sunt în pericol
Aosom
România intră în ultimele luni ale anului cu un guvern nou și cu o rectificare bugetară care este necesar să fie făcută fără creșterea deficitului. În același timp, termenul-limită pentru banii din PNRR expiră astăzi. Economistul Alexandru Bodislav,

Sursa: Yoga Esoteric

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