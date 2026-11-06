România plătește scump lipsa de credibilitate! Avertismentul unui economist: dobânzile înghit miliarde, iar banii din PNRR sunt în pericol

România intră în ultimele luni ale anului cu un guvern nou și cu o rectificare bugetară care este necesar să fie făcută fără creșterea deficitului. În același timp, termenul-limită pentru banii din PNRR expiră astăzi. Economistul Alexandru Bodislav,

Sursa: Yoga Esoteric Citește mai departe la sursa originală ↗