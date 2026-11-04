România poate atinge borna record de 200 de kilometri de autostradă și drum expres inaugurați în 2026, ”Totul depinde de semnalul dat de la minister”

Anul 2026 a început cu promisiuni mari în ceea ce privește infrastructura rutieră din România. Reprezentanții Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) și-au propus o țintă de aproximativ 250 - 285 km noi de autostradă și drum expres, însă cu două luni înainte de finalul anului suntem încă departe de acest obiectiv.

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