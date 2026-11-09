 Sari la conținut
M
Comunicate de presă
·
Mesagerul | Știri care contează
Economie

România poate împrumuta până la 16,68 miliarde de euro pentru achiziții militare. Rambursarea din buget începe în 2035

t Scris de tudor dima
România poate împrumuta până la 16,68 miliarde de euro pentru achiziții militare. Rambursarea din buget începe în 2035
Aosom
România poate împrumuta până la 16,68 miliarde de euro prin SAFE pentru achiziții militare. Rambursarea din buget începe în 2035.

Sursa: Ziarul Financiar

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech