România, prinsă în capcana infinită a datoriilor. Analist economic: Rectificarea împarte sărăcia bugetară/E un faliment nedeclarat

Guvernul Luca Niculescu a făcut, vineri 30 octombrie, prima sa rectificare bugetară, pe fondul situației critice a finanțelor publice și al nevoii de a asigura fondurile necesare pentru cheltuielile urgente ale statului. Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, a anunțat și a doua rectificare bugetară până la finalul lui noiembrie. Gândul a stat de vorbă cu […]

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