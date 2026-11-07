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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

România, prinsă în capcana infinită a datoriilor. Analist economic: Rectificarea împarte sărăcia bugetară/E un faliment nedeclarat

a Scris de andreea vlad
România, prinsă în capcana infinită a datoriilor. Analist economic: Rectificarea împarte sărăcia bugetară/E un faliment nedeclarat
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Guvernul Luca Niculescu a făcut, vineri 30 octombrie, prima sa rectificare bugetară, pe fondul situației critice a finanțelor publice și al nevoii de a asigura fondurile necesare pentru cheltuielile urgente ale statului. Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, a anunțat și a doua rectificare bugetară până la finalul lui noiembrie. Gândul a stat de vorbă cu […]

Sursa: Gandul

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