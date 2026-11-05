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Economie

România printre țările europene unde alimentele s-au scumpit cel mai mult. În ultimii cinci ani, prețurile au crescut cu peste 50%

d Scris de daniel groza
România printre țările europene unde alimentele s-au scumpit cel mai mult. În ultimii cinci ani, prețurile au crescut cu peste 50%
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Prețurile alimentelor continuă să crească în Europa, iar România se numără printre țările UE cele mai afectate de scumpiri. Potrivit datelor Eurostat, în septembrie, alimentele și băuturile nealcoolice erau cu 2,6% mai scumpe față de aceeași perioadă a anului trecut, România ocupând locul al treilea în clasamentul creșterilor de prețuri, după Cipru și Spania.

Sursa: Ziare

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