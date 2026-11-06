România, printre țările UE cu cele mai mici salarii medii anuale ajustate în 2025. Cheltuielile cu protecția socială, la cel mai scăzut nivel.

România se numără printre țările din Uniunea Europeană care au înregistrat cele mai mici salarii medii anuale ajustate, în 2025. De altfel, cheltuielile cu protecția socială au fost de doar 17,06% din PIB, printre cele mai scăzute din UE.

Sursa: Monitorul Cluj Citește mai departe la sursa originală ↗