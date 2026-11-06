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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

România, printre țările UE cu cele mai mici salarii medii anuale ajustate în 2025. Cheltuielile cu protecția socială, la cel mai scăzut nivel.

o Scris de oleg ghilas(
România, printre țările UE cu cele mai mici salarii medii anuale ajustate în 2025. Cheltuielile cu protecția socială, la cel mai scăzut nivel.
Aosom
România se numără printre țările din Uniunea Europeană care au înregistrat cele mai mici salarii medii anuale ajustate, în 2025. De altfel, cheltuielile cu protecția socială au fost de doar 17,06% din PIB, printre cele mai scăzute din UE.

Sursa: Monitorul Cluj

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