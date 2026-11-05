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Economie

România pune banii pe masă. Cine pune garanția? (reprezentantul Pentagonului la București)

a Scris de alexandru grumaz
România pune banii pe masă. Cine pune garanția? (reprezentantul Pentagonului la București)
Aosom
Colby la București, între oferta de la Cotroceni și decizia așteptată de la Washington

Sursa: Adevarul

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