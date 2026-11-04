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Economie

România riscă o penalitate pentru jalonul PNRR privind legea ANI. Ghigiu: „Nu am văzut un alt guvern, membru al UE, care să își dea singur autogol”

a Scris de alexandra-valentina dumitru
România riscă o penalitate pentru jalonul PNRR privind legea ANI. Ghigiu: „Nu am văzut un alt guvern, membru al UE, care să își dea singur autogol”
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Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Alexandru Mihai Ghigiu, a declarat miercuri că este aproape sigur că România va primi o penalitate pentru jalonul PNRR privind legea integrității, care îl vizează și pe Dominic Fritz, fostul primar al Timișoarei.

Sursa: Mediafax Ro

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