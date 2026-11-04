Ministerul de Finanțe s-a împrumutat din piețele externe, a doua oară în acest an, cu 4,5 miliarde euro printr-o emisiune de eurobonduri cu scadențele la [...] Articolul România s-a împrumutat din piețele externe cu 4,5 miliarde euro a apărut prima dată pe Știri Lugoj și Timiș | Ziarul Actualitatea.

Sursa: Actualitatea Online Citește mai departe la sursa originală ↗