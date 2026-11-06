România se află printre statele UE care cheltuiesc cel mai puțin pentru protecție socială. Ce pondere a fost alocată în 2025

Cheltuielile cu protecția socială din România au reprezentat aproximativ 17,1% din PIB în 2025, una dintre cele mai mici ponderi din Uniunea Europeană și cu peste zece puncte procentuale sub media UE, de 27,5%. Totodată, acestea au crescut cu numai 0,7% față de 2024, al doilea cel mai redus avans dintre statele membre, potrivit estimărilor preliminare publicate vineri de Eurostat.

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