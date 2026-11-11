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Economie

România, statul care își consumă viitorul: ce nu a înțeles din lecția lui Adenauer și Ludwig Erhard

i Scris de ionuț bălan
România, statul care își consumă viitorul: ce nu a înțeles din lecția lui Adenauer și Ludwig Erhard
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Am mai vorbit despre economia socială de piață, concept confundat adesea cu welfare state - statul asistențial bazat pe redistribuire masivă prin buget. Confuzia nu e doar semantică, ci și economică.

Sursa: Jurnalul Ro

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