România, țară bogată. Bogată în datorii

Gradul de îndatorare și necesarul de finanțare ne arată în mod paradoxal cât de mult a crescut economia românească în ultimul deceniu. Deficitul bugetar a crescut de aproape 10 ori, datoria a urcat amețitor, iar PIB-ul a făcut progrese notabile. Va putea crește economia și atunci când vârtejul îndatorării se va mai liniști?

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