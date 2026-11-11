 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Economie

România, țară bogată. Bogată în datorii

c Scris de constantin rudniţchi
România, țară bogată. Bogată în datorii
Aosom
Gradul de îndatorare și necesarul de finanțare ne arată în mod paradoxal cât de mult a crescut economia românească în ultimul deceniu. Deficitul bugetar a crescut de aproape 10 ori, datoria a urcat amețitor, iar PIB-ul a făcut progrese notabile. Va putea crește economia și atunci când vârtejul îndatorării se va mai liniști?

Sursa: Rfi

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech