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Economie

România, ţara care are tot lanţul energiei şi o verigă lipsă: consumatorul. Cum să dezvolţi producţie, dar gazul să nu ajungă la consumator, iar factura să devină un lux

r Scris de roxana petrescu
România, ţara care are tot lanţul energiei şi o verigă lipsă: consumatorul. Cum să dezvolţi producţie, dar gazul să nu ajungă la consumator, iar factura să devină un lux
Aosom
România va ajunge în curând în incredibila situaţie în care va produce gaz şi energie doar de dragul producţiei pentru că aceste dezvoltări ignoră cel mai important element: consumatorul final, casnic sau industrial.

Sursa: Zf Ro

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