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Economie

România, tot mai dependentă de importuri: deficitul comercial sare de 25,5 miliarde de euro în primele nouă luni din 2026

i Scris de iulian budusan
România, tot mai dependentă de importuri: deficitul comercial sare de 25,5 miliarde de euro în primele nouă luni din 2026
Aosom
Exporturile cresc, dar importurile masive țin România pe minus. Mașinile și echipamentele de transport domină schimburile comerciale, în timp ce factura pentru bunurile aduse din străinătate continuă să se umfle.

Sursa: Realitatea

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