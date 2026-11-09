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Economie

România va învăța din experiența Greciei în administrarea taxelor. Luca Niculescu, convorbire telefonică cu premierul de la Atena

d Scris de doinița manic
România va învăța din experiența Greciei în administrarea taxelor. Luca Niculescu, convorbire telefonică cu premierul de la Atena
Aosom
Premierul Luca Niculescu a avut o convorbire telefonică cu omologul său de la Atena, Kyriakos Mitsotakis.

Sursa: Dcnews

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