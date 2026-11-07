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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

România, vulnerabilă în fața secetei și a importurilor scumpe de energie. Ce pregătește Ministerul Energiei pentru vara viitoare

i Scris de iulia horovei
România, vulnerabilă în fața secetei și a importurilor scumpe de energie. Ce pregătește Ministerul Energiei pentru vara viitoare
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Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, a fost prezent, sâmbătă, la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă, alături de premierul Luca Niculescu. Reactorul 1 a fost repus în funcțiune, vineri, 6 noiembrie.

Sursa: Dcnews

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