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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

Românii au cumpărat cu 5% mai puține produse în primele 9 luni din 2026. Categoria de produse cel mai puternic afectată

d Scris de dan stan
Românii au cumpărat cu 5% mai puține produse în primele 9 luni din 2026. Categoria de produse cel mai puternic afectată
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Scăderea puterii de cumpărare a cetățenilor se reflectă în cifrele oficiale. Românii au cumpărat mai puține produse în primele nouă luni din anul 2026, comparativ cu aceeași perioadă din 2025.

Sursa: Ziare

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