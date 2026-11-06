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Economie

Românii au cumpărat mai puțină benzină și motorină: vânzările la pompă s-au prăbușit cu aproape 7% în septembrie, arată datele INS

a Scris de alin tarnovschi
Românii au cumpărat mai puțină benzină și motorină: vânzările la pompă s-au prăbușit cu aproape 7% în septembrie, arată datele INS
Aosom
Românii au cumpărat mult mai puțină benzină și motorină în luna septembrie 2026, iar vânzările la pompă au înregistrat cel mai sever recul din întreaga economie comercială, potrivit celor mai recente date publicate vineri de Institutul Național de Statistică (INS).

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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