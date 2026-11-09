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Economie

Românii, avertizați pentru 2027: taxele ar putea crește din nou! Guvernul promite austeritate, dar cine plătește nota de plată?

i Scris de iulian gavriluta
Românii, avertizați pentru 2027: taxele ar putea crește din nou! Guvernul promite austeritate, dar cine plătește nota de plată?
Aosom
România se pregătește pentru încă trei ani de presiune fiscală, iar declarațiile ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, ar trebui să dea de gândit fiecărui contribuabil. Deși oficialul susține că nu își dorește noi majorări de taxe în 2027, formularea folosită lasă deschisă exact posibilitatea pe care românii sperau să nu o mai audă: dacă situația bugetară […]

Sursa: News Buzau

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