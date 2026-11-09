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Economie

Românii care cer oferte de credit de la mai multe bănci ar putea fi dezavantajați. Ancheta care vizează sistemul bancar

d Scris de daniel mihai dragomir
Românii care cer oferte de credit de la mai multe bănci ar putea fi dezavantajați. Ancheta care vizează sistemul bancar
Aosom
Consiliul Concurenței verifică dacă scorul FICO afectează concurența și clienții care compară ofertele de credit. Ancheta ar putea fi încheiată în 2027.

Sursa: Stiri Pe Surse

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