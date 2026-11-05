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Economie

Românii caută tot mai multe reduceri de Black Friday, dar nu doar la telefoane și televizoare. Ce arată datele Google

v Scris de vlad ionescu
Românii caută tot mai multe reduceri de Black Friday, dar nu doar la telefoane și televizoare. Ce arată datele Google
Aosom
Black Friday nu mai este doar despre electronice și electrocasnice. Românii au început să caute tot mai multe oferte la bănci, farmacii, produse cosmetice și chiar abonamente digitale, potrivit datelor Google Trends pentru 2026.

Sursa: Ziare

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