Românii, chemați să plătească salvarea centralelor pe cărbune! Taxa de 2-3 lei pe lună propusă pentru facturile de energie

Pentru acoperirea costurilor uriașe și taxa CO2 impusă de Comisia Europeană, sindicaliștii de la Complexul Energetic Oltenia cer introducerea unei contribuții fixe lunare pe factura fiecărui consumator. În 2021, societatea a fost la un pas de a intra în faliment, după creșterea bruscă a prețului certificatelor de carbon. Statul a intervenit atunci cu un ajutor […]

Sursa: National - Ziarul National Citește mai departe la sursa originală ↗