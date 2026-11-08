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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

Românii, chemați să plătească salvarea centralelor pe cărbune! Taxa de 2-3 lei pe lună propusă pentru facturile de energie

c Scris de claudia marcu
Românii, chemați să plătească salvarea centralelor pe cărbune! Taxa de 2-3 lei pe lună propusă pentru facturile de energie
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Pentru acoperirea costurilor uriașe și taxa CO2 impusă de Comisia Europeană, sindicaliștii de la Complexul Energetic Oltenia cer introducerea unei contribuții fixe lunare pe factura fiecărui consumator. În 2021, societatea a fost la un pas de a intra în faliment, după creșterea bruscă a prețului certificatelor de carbon. Statul a intervenit atunci cu un ajutor […]

Sursa: National - Ziarul National

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