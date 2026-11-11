Românii cu panouri solare vor putea plăti și facturile la gaze din energia produsă în plus. Ce reguli a aprobat ANRE pentru prosumatori

Românii care au panouri fotovoltaice vor putea folosi valoarea energiei produse în plus pentru a plăti inclusiv facturile la gaze, nu doar pe cele la electricitate. Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a aprobat marți, 10 noiembrie 2026, reguli noi pentru prosumatori. Acestea prevăd compensarea lunară a energiei, folosirea surplusului pentru facturile de la alte locuințe și termene clare pentru recuperarea banilor restanți.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L Citește mai departe la sursa originală ↗