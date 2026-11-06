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Economie

Românii pot produce energie electrică direct de pe balcon. Facturile ar putea scădea cu peste 50%

d Scris de diana pavel
Românii pot produce energie electrică direct de pe balcon. Facturile ar putea scădea cu peste 50%
Aosom
Milioane de români care locuiesc în blocuri de apartamente ar putea deveni independenți energetic direct de la fereastra locuinței.

Sursa: Click

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