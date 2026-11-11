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Economie

Românii se reorientează către domeniul agricol, cu grave probleme de finanțare. De ce a crescut numărul fermelor agricole cu până la 50% într-un singur an

a Scris de alexandra constantinovici
Românii se reorientează către domeniul agricol, cu grave probleme de finanțare. De ce a crescut numărul fermelor agricole cu până la 50% într-un singur an
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În primele nouă luni din 2026, Registrul Comerțului a consemnat 2.716 înmatriculări în agricultură, silvicultură și pescuit, cu 50,7% mai multe decât în aceeași perioadă din 2025. Cifra include atât societăți, cât și forme de organizare precum PFA și poate cuprinde inclusiv fermieri care lucrau deja terenul și s-au autorizat pentru a putea solicita finanțare.

Sursa: Ziare

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