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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

Românii și nemții cumpără mai puțin. Scăderi puternice ale vânzărilor din comerț, România în topul negativ al UE

m Scris de madalina bahrim
Românii și nemții cumpără mai puțin. Scăderi puternice ale vânzărilor din comerț, România în topul negativ al UE
Aosom
Românii și nemții strâng cureaua! Cumpărăturile se împuținează, iar România ajunge printre țările UE cu cele mai mari scăderi ale vânzărilor din magazine. The post Românii și nemții cumpără mai puțin. Scăderi puternice ale vânzărilor din comerț, România în topul negativ al UE appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro

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