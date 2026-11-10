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Primăria Cluj-Napoca pune în funcțiune noi instalații de semaforizare pe strada Borhanci
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Economie

Românii strâng averi pentru copii, dar uită să le protejeze. Circa 60% nu sunt pregătiţi financiar pentru o situaţie gravă. Ce se întâmplă cu casa, economiile şi investiţiile familiei când dispare un venit?

m Scris de mircea nica
Românii strâng averi pentru copii, dar uită să le protejeze. Circa 60% nu sunt pregătiţi financiar pentru o situaţie gravă. Ce se întâmplă cu casa, economiile şi investiţiile familiei când dispare un venit?
Aosom
O casă, economii în bancă sau investiţii pentru viitorul copiilor. Românii încearcă să construiască un patrimoniu pe care să îl transmită...

Sursa: Zf Ro

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