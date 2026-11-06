 Sari la conținut
M
S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
·
Mesagerul | Știri care contează
Economie

Romcarbon Buzău, producător de ambalaje din plastic listat la bursă, a finalizat unitatea de reciclare finanţată prin PNRR, cu o valoare finală de 55 mil. lei, sub estimarea iniţială de 72 mil. lei

l Scris de liviu popescu
Romcarbon Buzău, producător de ambalaje din plastic listat la bursă, a finalizat unitatea de reciclare finanţată prin PNRR, cu o valoare finală de 55 mil. lei, sub estimarea iniţială de 72 mil. lei
Aosom
Romcarbon (ROCE) a finalizat unitatea de reciclare a deşeurilor din plastic finanţată prin PNRR, cu o valoare totală implementată de 55 mil. lei (10...

Sursa: Zf Ro

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech