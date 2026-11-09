 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Economie

Romgaz anunță că termocentrala de la Iernut ar putea intra în operare comercială la jumătatea anului 2027

o Scris de olivia andrei
Romgaz anunță că termocentrala de la Iernut ar putea intra în operare comercială la jumătatea anului 2027
Aosom
Centrala de la Iernut ar putea să fie sincronizată la Sistemul Energetic Național în primul semestru din 2027 și să intre în operare comercială la jumătatea anului viitor, a declarat, luni, Aristotel Jude, director general adjunct la Romgaz, la o conferință privind provocările iernii 2026 - 2027 pentru sistemul energetic național.

Sursa: Ziare

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech