Romgaz anunță că termocentrala de la Iernut ar putea intra în operare comercială la jumătatea anului 2027

Centrala de la Iernut ar putea să fie sincronizată la Sistemul Energetic Național în primul semestru din 2027 și să intre în operare comercială la jumătatea anului viitor, a declarat, luni, Aristotel Jude, director general adjunct la Romgaz, la o conferință privind provocările iernii 2026 - 2027 pentru sistemul energetic național.

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