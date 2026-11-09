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Economie

Romgaz anunță calendarul pentru centrala de la Iernut: sincronizare în 2027 și operare comercială din vară

d Scris de dana bărăgan
Romgaz anunță calendarul pentru centrala de la Iernut: sincronizare în 2027 și operare comercială din vară
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Centrala de la Iernut ar putea fi sincronizată cu Sistemul Energetic Național (SEN) în primul trimestru din 2027 și ar urma să intre în operare comercială la jumătatea anului viitor, a declarat luni, 9 noiembrie, director general adjunct al Romgaz Aristotel Jude, în cadrul unei conferințe legate de sistemul energetic național.

Sursa: Realitatea

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