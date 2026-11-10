Romgaz va începe să asigure nu doar securitatea energetică, ci și securitatea alimentară. Tranziția se va face în anul 2027

Anul 2027 va însemna tranziția Romgaz de la un producător tradițional de gaz natural la un grup energetic integrat, care nu numai că va asigura securitatea energetică a României, ci și securitatea alimentară, prin Azomureș, a declarat, marți, 10 noiembrie 2026, Răzvan Popescu, CEO al companiei, la o conferință pe teme energetice.

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