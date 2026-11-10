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Economie

Romgaz va începe să asigure nu doar securitatea energetică, ci și securitatea alimentară. Tranziția se va face în anul 2027

m Scris de mihai diac
Romgaz va începe să asigure nu doar securitatea energetică, ci și securitatea alimentară. Tranziția se va face în anul 2027
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Anul 2027 va însemna tranziția Romgaz de la un producător tradițional de gaz natural la un grup energetic integrat, care nu numai că va asigura securitatea energetică a României, ci și securitatea alimentară, prin Azomureș, a declarat, marți, 10 noiembrie 2026, Răzvan Popescu, CEO al companiei, la o conferință pe teme energetice.

Sursa: Ziare

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