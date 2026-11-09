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Economie

Ryanair, cea mai mare companie aeriană din Europa amintește de noua sa regulă de „60 de minute” privind bagajele pasagerilor: intră în vigoare din 10 noiembrie

s Scris de sebastian jucan
Ryanair, cea mai mare companie aeriană din Europa amintește de noua sa regulă de „60 de minute” privind bagajele pasagerilor: intră în vigoare din 10 noiembrie
Aosom
Ryanair, cea mai mare companie aeriană din Europa raportat la numărul de călători transportați anual, le-a transmis pasagerilor să nu uite de o modificare care urmează să îi afecteze pe toți cei care călătoresc cu bagaje de cală. Compania aeriană low-cost Ryanair va închide serviciile de predare a bagajelor din aeroport cu 60 de minute …

Sursa: Hotnews

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