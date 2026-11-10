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Economie

Ryanair schimbă regulile pentru bagajele de cală, de azi, 10 noiembrie. Ce trebuie să știe pasagerii

l Scris de lorena mihăilă
Ryanair schimbă regulile pentru bagajele de cală, de azi, 10 noiembrie. Ce trebuie să știe pasagerii
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Ryanair a introdus începând de marți, 10 noiembrie, o modificare importantă pentru pasagerii care călătoresc cu bagaje de cală. Serviciile de predare a bagajelor se vor închide cu 60 de minute înainte de ora programată a zborului.

Sursa: Stirile Pro.tv

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