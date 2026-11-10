Ryanair schimbă regulile pentru pasagerii care nu plătesc locul în avion. Ce trebuie să știi înainte de următorul zbor

Ryanair a introdus două modificări importante la check-in și la repartizarea locurilor, care îi vizează direct pe pasagerii ce nu vor să plătească pentru alegerea scaunului. Pe de o parte, aceștia pot face acum check-in online mult mai devreme. Pe de altă parte, unii călători au aflat locul primit abia cu trei ore înainte de […]

Sursa: National - Ziarul National Citește mai departe la sursa originală ↗