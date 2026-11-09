 Sari la conținut
M
Comunicate de presă
·
Mesagerul | Știri care contează
Economie

S-a aflat numele celei de-a doua bănci care a pierdut în instanță în dosarul ROBOR. Prima a fost CEC Bank

a Scris de adrian zia
S-a aflat numele celei de-a doua bănci care a pierdut în instanță în dosarul ROBOR. Prima a fost CEC Bank
Aosom
Curtea de Apel București a respins cererea de suspendare a executării deciziei Consiliului Concurenței depusă de Banca Comercială Română în dosarul ROBOR. Este cea de-a doua hotărâre a unei instanțe, după cea similară luată săptămâna trecută în cazul CEC Bank, în seria de procese ce a urmat amenzilor de 3,7 miliarde de lei date băncilor de Concurență.

Sursa: Ziare

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech