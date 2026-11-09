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Economie

S-a câștigat peste un milion de lei la Noroc! Alți trei jucători au obținut premii importante la tragerile loto de duminică

m Scris de mirea andreea
S-a câștigat peste un milion de lei la Noroc! Alți trei jucători au obținut premii importante la tragerile loto de duminică
Aosom
Un premiu la categoria a II-a în valoare de 1,031 milioane de lei s-a câştigat duminică la tragerea Noroc, informează luni Loteria Română.

Sursa: Stiri Pe Surse

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