S-a deschis circulația pe Autostrada de Centură a Capitalei A0, pe primul și singurul lot construit de chinezi în România

Circulația pe circa 13 kilometri din Autostrada de Centură a Capitalei A0, între Afumați și Glina, a fost deschisă miercuri, 4 noiembrie, de la ora 14.00. Deschiderea acestei porțiuni, cu o întârziere de aproape un an, a fost amânată de mai multe ori, ultima dată fiind în 26 octombrie. Cei 13 km asigură continuitatea pe …

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