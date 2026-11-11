Municipalitatea craioveană a securizat fondurile europene pentru finalizarea lucrărilor de casetare a canalului colector de pe strada Râului din municipiul reședință de județ. Contractul de finanțare a proiectului prin Programul Tranziție Justă a fost semnat luni. „Astăzi a fost semnat contractul de finanțare din fonduri europene pentru casetarea în integralitate a canalului de pe strada […] The post S-a semnat contractul de finanțare pentru casetarea canalului colector de pe Râului appeared first on Indiscret in Oltenia.

Sursa: Indiscret In Oltenia Citește mai departe la sursa originală ↗