Primăria Craiova a semnat contractul pentru reabilitarea depoului de tramvaie al RAT SRL, proiect estimat la o valoare de peste 60 de milioane de RON.Deznodământul vine la câțiva ani buni de când municipalitatea a început demersurile pentru modernizarea obiectivului, după a doua licitație organizată în acest sens de edili. Procedura de achiziție publică organizată de primărie […] The post S a semnat contractul pentru modernizarea depoului de tramvaie al RAT Craiova appeared first on Indiscret in Oltenia.

Sursa: Indiscret In Oltenia Citește mai departe la sursa originală ↗