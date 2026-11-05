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Economie

S a semnat contractul pentru modernizarea depoului de tramvaie al RAT Craiova

i Scris de indiscret
S a semnat contractul pentru modernizarea depoului de tramvaie al RAT Craiova
Aosom
Primăria Craiova a semnat contractul pentru reabilitarea depoului de tramvaie al RAT SRL, proiect estimat la o valoare de peste 60 de milioane de RON.Deznodământul vine la câțiva ani buni de când municipalitatea a început demersurile pentru modernizarea obiectivului, după a doua licitație organizată în acest sens de edili. Procedura de achiziție publică organizată de primărie […] The post S a semnat contractul pentru modernizarea depoului de tramvaie al RAT Craiova appeared first on Indiscret in Oltenia.

Sursa: Indiscret In Oltenia

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