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Economie

S-au extras numerele norocoase de joi, 5 noiembrie, la Loteria Română - Lista completă și premiile puse în joc

l Scris de loredana codruț
S-au extras numerele norocoase de joi, 5 noiembrie, la Loteria Română - Lista completă și premiile puse în joc
Aosom
Numerele câștigătoare de joi, 5 noiembrie au fost extase. Premiile puse în joc se ridică la aproape un milion de euro.

Sursa: Stiri Pe Surse

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