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Economie

S-au semnat contracte de aproximativ 100 de milioane de lei în Teleorman. Banii vin din fonduri europene

r Scris de roxana popa, redactor
S-au semnat contracte de aproximativ 100 de milioane de lei în Teleorman. Banii vin din fonduri europene
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Beneficiarii acestor finanțări sunt administrațiile locale

Sursa: Stiri Pe Surse

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