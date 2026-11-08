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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

Salarii atractive în anunțuri, câștiguri mai mici în realitate. La ce trebuie să fie atenți candidații

a Scris de anemona marinescu
Salarii atractive în anunțuri, câștiguri mai mici în realitate. La ce trebuie să fie atenți candidații
Aosom
Un salariu atractiv într-un anunț de angajare nu înseamnă întotdeauna că aceeași sumă ajunge în buzunarul angajatului.

Sursa: Adevarul

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