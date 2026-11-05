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Economie

Salarii mai mari la Brăila în agricultură, silvicultură şi pescuit

m Scris de marian gheorghe
Salarii mai mari la Brăila în agricultură, silvicultură şi pescuit
Aosom
• mai exact, este vorba despre 8.008 lei (câştigul salarial mediu nominal brut), cu 3 % mai mare decât cel realizat la nivel naţional (7.776 lei) Articolul Salarii mai mari la Brăila în agricultură, silvicultură şi pescuit apare prima dată în Obiectiv Vocea Brăilei.

Sursa: Objective Voice Of Braila

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